Россиянин приставал к девочкам возле школы и угрожал им расправой

Житель Иркутска приставал к девочкам возле школы №32 и угрожал им расправой. Об этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

По данным российского издания, мужчина настойчиво приглашал учениц к себе в гости. Когда девочки отказались, мужчина начал вести себя неадекватно. Он говорил, что может покалечить несовершеннолетних.

Очевидцы обратились в полицию.

До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе охранник с тремя судимостями в гимназии № 11 попытался поцеловать семиклассниц. О случившемся подростки рассказали родителям.

Еще раньше в центре Санкт-Петербурга мужчина напал на восьмилетнюю школьницу и удерживал ее в подъезде жилого дома неподалеку от станции метро «Маяковская».