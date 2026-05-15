12:02, 15 мая 2026Экономика

Серебро подешевело вслед за золотом

Мировые цены на серебро упали 15 мая на 8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Мировые цены на серебро упали на торгах 15 мая вслед за котировками золота. К моменту написания материала стоимость драгметалла снизилась примерно на 8 процентов, до 78,5 доллара за тройскую унцию.

Золото, которое, как сообщалось ранее, подешевело до уровня ниже 4600 долларов за унцию, снижается на 2,5 процента, до 4566 долларов.

Ранее на текущей неделе серебро стоило более 90 долларов впервые с начала марта. Цена актива на фоне геополитических и некоторых других факторов подвержена в последние несколько месяцев значительным колебаниям.

В целом высокий спрос, структурный дефицит и использование в индустрии ИИ и зеленых технологий будет способствовать поддержанию цен на серебро, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов, который дал комментарий РИА Новости. При этом, отметил он, инфляционные риски и связанная с ними динамика ставок ведущих мировых ЦБ способны воспрепятствовать чрезмерному подорожанию драгметалла.

