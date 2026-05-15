Перечислены самые важные настройки смартфона

Отключение уведомлений назвали важнейшим этапом при первой настройке смартфона

Издание Android Authority узнало у своих читателей, какие настройки при первом включении смартфона они считают самыми важными. Материал доступен на сайте медиа.

В опросе приняли участие почти 3000 пользователей. Большая часть из них — почти 50 процентов — начинает подготовку нового смартфона к работе с настройки уведомлений. Журналисты объяснили, что владельцы устройств тщательно отбирают, какие приложения могут отправлять им уведомления, а какие будут лишены этой возможности.

На втором месте перечислили выбор лаунчера — оболочки домашнего экрана. Подобной настройкой занимается 24 процента пользователей. Также около 9 процентов респондентов отметили, что начинают работу смартфона с выбора горячих клавиш и комбинаций, чтобы упростить дальнейшее управление гаджетом.

Также около 8 процентов пользователей сразу открывают разрешения приложений и ограничивают доступы программ ради своей безопасности.

Ранее специалисты издания BGR рекомендовали тщательно проверять разрешения Android-приложений. Авторы отметили, что очень опасно разрешать программам устанавливать другие приложения или читать смс и контакты.