Стали известны цели удара в Одессе

Эксперт Матвийчук: ВС РФ ударили в Одессе по складам военной техники

В ходе комбинированной атаки на Одессу российские войска ударили по складам военной техники, где хранились безэкипажные катера. Цели удара в беседе с aif.ru назвал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«В Одессе и области находятся склады, где они хранят технику, полученную от НАТО. Это безэкипажные катера, это беспилотники», — заявил эксперт.

Он отметил, что эта техника используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по российской портовой инфраструктуре.

Ранее Defense News писало, что Украина в первой половине 2026-го планирует заключить контракты на поставку 25 тысяч наземных робототехнических комплексов. Их цель, как отмечали в военном ведомстве страны, заменить солдат в решении задач логистики на передовой.