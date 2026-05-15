14:36, 15 мая 2026

Стоимость популярного в России бензина упала

Биржевая стоимость АИ-92 снизилась на 0,22 процента за неделю
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

По итогам рабочей недели популярная в России марка бензина незначительно потеряла в цене, подешевев на 0,22 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов Петербургской биржи.

В ходе торгов в пятницу, 15 мая, котировки АИ-92 сократились на 0,1 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. К 14:30 по московскому времени стоимость популярной в России марки бензина опустилась до 65 852 рублей за тонну. Премиальный сорт АИ-95 продемонстрировал противоположную динамику. Его стоимость к тому времени подскочила на 0,34 процента и достигла 72 143 рублей за тонну. Прирост за рабочую неделю оказался аналогичным.

Одной из главных проблем для внутреннего топливного рынка остаются регулярные атаки украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). На этом фоне перед началом высокого сезона потребления сформировался дефицит АИ-95. Подобная динамика была обусловлена ремонтными работами на крупных НПЗ и, как следствие, сокращением производства. Эти факторы в итоге подтолкнули биржевые котировки топлива вверх.

Массовые атаки украинских БПЛА сохраняют риски повторения топливного кризиса в России. В прошлом году внутренний рынок уже сталкивался с дефицитом основных марок бензина. В ряде регионов страны местным властям приходилось даже вводить ограничения на продажу топлива в одни руки. Говорить о преодолении напряженной ситуации пока преждевременно с учетом ударов ВСУ по ряду важных российских энергообъектов, сходятся во мнении эксперты.

