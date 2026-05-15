15:42, 15 мая 2026

Страна БРИКС предложила Индии нефть

МИД Ирана: Тегеран готов возобновить продажу нефти Индии
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Если Индия захочет покупать иранскую нефть, то Тегеран готов возобновить ее поставки. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что такое сотрудничество имело место в прошлом, но после того, как США ввели незаконные и односторонние санкции, данная торговля пресеклась. Однако Тегеран заинтересован в ее восстановлении. Все зависит от готовности Индии.

Как уточнил министр, в Тегеране понимают последствия санкций США и позицию Нью-Дели в связи с этим. Как только эти ограничения отменят, Иран и Индия сразу вернутся к тем масштабам товарооборота, которые имели место в прошлом. Тогда речь шла о суммах, превышавших 20 миллиардов долларов.

Ранее Международное энергетическое агентство заявило, что по итогам первых двух месяцев весны 2026 года глобальные запасы нефти истощились рекордными темпами.

С начала американо-иранского противостояния запасы сырой нефти в Индии уменьшились примерно на 15 процентов. Нынешних резервов ей хватит почти на 18 дней.

