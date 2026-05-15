Трамп ответил на вопрос о готовности США защитить Тайвань

16:45, 15 мая 2026Мир

Трамп ушел от ответа на вопрос о готовности США защитить Тайвань
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о готовности Соединенных Штатов защитить Тайвань. Его слова прозвучали в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One, трансляцию вел Белый дом.

«Я не хочу это говорить. Я не буду это говорить. Только один человек знает ответ на этот вопрос. Знаете, кто? Я», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Трамп отметил, что не стал отвечать и на схожий вопрос со стороны председателя КНР Си Цзиньпина в ходе их прошедших переговоров.

Ранее президент США заявил, что в ходе визита в Китай ему удалось достичь взаимопонимания с Си Цзиньпином по вопросам Тайваня и Ирана.

