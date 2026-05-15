У бывшего рекордсмена КХЛ снова нашли рак

У бывшего хоккеиста «Амура» Мурыгина обнаружили рак

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» в своем Telegram-канале сообщил, что у бывшего вратаря команды Алексея Мурыгина вновь обнаружен рак.

В заявлении клуба говорится, что Мурыгин, многолетний игрок «Амура», проходит курс химиотерапии и находится на аппарате ИВЛ. «В нашу хоккейную семью пришла беда... Вместо тренировок и работы — борьба за жизнь», — говорится в сообщении.

Первый раз рак миндалин у вратаря был диагностирован в 2019 году; позже сообщалось о его выздоровлении.

Карьера Мурыгина включает выступления за «Авангард», «Локомотив», «Металлург», «Торпедо», «Нефтехимик» и китайский клуб «Куньлунь Ред Стар». В 2015 году, выступая за «Локомотив», он установил рекорд КХЛ по длительности «сухой» серии — 302 минуты 11 секунд, который позднее побил вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов (316 минут 9 секунд) в сезоне-2019/2020.