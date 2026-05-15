Новости спорта
15:50, 15 мая 2026

УЕФА присудил Латвии поражение за отказ играть с Белоруссией

Анастасия Борисова
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сборная Латвии по футболу получила техническое поражение за отказ проводить матч с командой Белоруссии в рамках отбора на юниорский чемпионат Европы (ЧЕ) 2027 года (игроки до 19 лет). Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча первого раунда отбора в группе 3 лиги B была запланирована на 15 мая и должна была пройти в Уэльсе, однако Федерация футбола Латвии объявила, что не выйдет на игру с Белоруссией «в нынешних условиях». Белорусам присудили победу со счетом 3:0.

В той же группе выступают сборные Сан-Марино и Словакии. Из‑за технической победы белорусская команда возглавила турнирную таблицу, хотя на поле еще не выходила.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА с февраля 2022 года. На международном уровне сборные и клубы могут проводить только товарищеские матчи.

