Уход на СВО не стал уважительной причиной для приостановки дела экс-депутата

В Петербурге суд не приостановили дело ушедшего на СВО экс-депутата Малькевича

В Санкт-Петербурге суд перенес предварительное заседание по уголовному делу бывшего депутата законодательного собрания города Александра Малькевича, обвиняемого в хищениях. Об этом РИА Новости рассказала его адвокат Марина Пятенок.

По словам Пятенок, ходатайство войсковой части (мотострелковый полк «Ахмат»), где служит Малькевич, о приостановлении производства по делу так и не было рассмотрено.

«При этом явка Малькевича потребовалась вновь, несмотря на то что командование военной части приложило документы о том, что явку обеспечить невозможно в связи с нахождением моего подзащитного в зоне выполнения боевых задач», — сказала адвокат. Заседание перенесено на другую дату.

Малькевич вместе с предполагаемыми соучастниками проходит по делу о хищении почти 40 миллионов рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, которое финансируется из бюджета Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что он подписал контракт с полком «Ахмат» и ушел на специальную военную операцию (СВО).