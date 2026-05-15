Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:28, 15 мая 2026Бывший СССР

Украину проверят на предмет выполнения условий кредитной программы

Reuters: Сотрудники МВФ посетят Украину для проверки выполнения условий кредита
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) отправятся на Украину в ближайшие недели для проверки выполнения условий кредитной программы на 8,1 миллиарда евро. Об этом сообщает Reuters.

Миссия МВФ посетит республику, чтобы проверить выполнение реформ и расширение налоговой базы по новой кредитной программе, одобренной в феврале.

По словам представительницы МВФ Джули Козак, Украине необходимо мобилизовать больше внутреннего финансирования для покрытия «очень значительных» потребностей наряду с внешней поддержкой с 2022 года. Власти должны расширить налоговую базу и вывести часть теневой экономики, оцениваемой примерно в 45 процентов ВВП, в формальный сектор.

При этом Украина, как отмечает издание, с трудом продвигает уже согласованные с МВФ законопроекты об обложении налогами недорогих зарубежных посылок и о введении НДС для самозанятых.

В сентябре прошлого года в МВФ отмечали, что потребности Украины в финансировании в течение 2026-2027 годов могут на 10-20 миллиардов долларов превысить оценку самого Киева в 37,5 миллиарда. В своих рекомендациях организация в том числе обращала внимание Киева на необходимость повышения налогов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об атаках ВСУ на регионы России

    На Украине предсказали рост преступности после завершения конфликта

    Военный аналитик заявил о провокациях Запада на Украине

    В Совфеде высказались о коррупционном скандале в Киеве

    В МИД рассказали о переехавших в Россию с начала спецоперации украинцах

    Украину проверят на предмет выполнения условий кредитной программы

    В МИД России заявили о попытках Запада превратить Арктику в арену военного противостояния

    Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

    Самая красивая женщина в мире обнажила грудь в фотосессии для модного бренда

    В МИД рассказали о разрушении регионального сотрудничества с Западом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok