Украину проверят на предмет выполнения условий кредитной программы

Reuters: Сотрудники МВФ посетят Украину для проверки выполнения условий кредита

Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) отправятся на Украину в ближайшие недели для проверки выполнения условий кредитной программы на 8,1 миллиарда евро. Об этом сообщает Reuters.

Миссия МВФ посетит республику, чтобы проверить выполнение реформ и расширение налоговой базы по новой кредитной программе, одобренной в феврале.

По словам представительницы МВФ Джули Козак, Украине необходимо мобилизовать больше внутреннего финансирования для покрытия «очень значительных» потребностей наряду с внешней поддержкой с 2022 года. Власти должны расширить налоговую базу и вывести часть теневой экономики, оцениваемой примерно в 45 процентов ВВП, в формальный сектор.

При этом Украина, как отмечает издание, с трудом продвигает уже согласованные с МВФ законопроекты об обложении налогами недорогих зарубежных посылок и о введении НДС для самозанятых.

В сентябре прошлого года в МВФ отмечали, что потребности Украины в финансировании в течение 2026-2027 годов могут на 10-20 миллиардов долларов превысить оценку самого Киева в 37,5 миллиарда. В своих рекомендациях организация в том числе обращала внимание Киева на необходимость повышения налогов.