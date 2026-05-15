В смартфонах Samsung нашли мусорные программы

В смартфонах Samsung нашли бесполезные программы, которые можно удалить

В смартфоны Samsung еще на заводах устанавливают бесполезные программы, которые можно удалить без последствий. Об этом сообщает издание XDA.

По словам авторов медиа, Samsung — как и многие другие производители смартфонов — оснащают свои устройства мусорными приложениями. Редактор издания Абхишек Кумар Мишра перечислил программное обеспечение (ПО), удаление которого освободит место в памяти девайса.

В первую очередь он выделил браузер Samsung, который основан на движке Chromium, но, в отличие от других подобных программ, «напичкан» рекламными ярлыками. Также журналист призвал удалить Samsung Members — приложение, которое предлагает новости, советы и рекомендации для пользователей техники бренда. Практической пользы от программы специалист не нашел.

Кроме того, в памяти телефона обнаружился стриминговый сервис Samsung TV Plus, который обещает доступ к бесплатному телевидению. Но, по словам автора, во многих регионах мира почти все ТВ-каналы недоступны. Также в заметке говорится, что можно смело удалять программы Samsung Global Goals, «Советы» и Samsung Shop. Последний представляет собой онлайн-витрину, где можно заказать технику Samsung.

Ранее авторы портала How-To Geek посетовали на то, что все флагманские смартфоны Samsung имеют сильно выступающую из корпуса камеру, из-за чего ими неудобно пользоваться.