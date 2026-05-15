В Армении блогер назвал Пашиняна одним словом и был отправлен в тюрьму

Суд в Армении арестовал блогера Аветисяна за то, что назвал Пашиняна предателем

Суд в Армении арестовал блогера Артака Аветисяна за то, что тот назвал премьер-министра страны Никола Пашиняна предателем. Об этом сообщил адвокат задержанного Рубен Меликян, передает РИА Новости.

Аветисяну инкриминируют обвинение по статье «публичные высказывания, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды». Своей вины он не признает, уточнил юрист.

«Артак Аветисян арестован на месяц», — добавил Меликян.

7 июня 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы. Пашинян объявил о выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики от партии «Гражданский договор». Согласно опросам, второе место на голосовании прогнозируют партии «Сильная Армения», которую возглавляет российский миллиардер, бизнесмен Самвел Карапетян.