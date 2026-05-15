Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:42, 15 мая 2026Наука и техника

В Ливии заметили российские Т-72Б3М и белорусские БТР

В Ливии заметили модернизированные Т-72Б3М российского производства
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Модернизированные танки российского производства и белорусские бронетранспортеры (БТР) заметили в арсенале ливийской армии. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На нескольких снимках видны различные образцы техники в пустынном камуфляже. В частности, можно заметить модернизированные Т-72Б3М в современном облике. Танки получили дополнительную динамическую защиту, заводские «мангалы» для защиты от дронов и комплекс радиоэлектронной борьбы.

Также армия Ливии получила боевые машины пехоты БМП-3 с комплектом дополнительной защиты 688А-сб6-2КП. Кроме того, в североафриканской стране эксплуатируют модернизированные в Белоруссии БТР-70МБ1.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

Ранее стало известно, что Вооруженным силам России отправили очередные партии модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Машины доработали по опыту боевого применения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

    Женщин призвали обратить внимание на неочевидный симптом рака

    Россиянка описала тюрьму Уругвая словами «атмосфера гнетущая, но интересная»

    Траты страны БРИКС на импорт заметно выросли на фоне войны в Иране

    Российскую школьницу перехватили после звонка с требованием выкупа в 15 тысяч долларов

    В России отреагировали на сообщения об угрозе закрытия микропредприятий

    Один вид жилья в России стал дорожать

    Названо место побега обвиненного в мошенничестве экс-замглавы Минприроды

    Пересильд поддержала решение 16-летней дочери уйти из школы

    Лишенной гражданства за оскорбления русских людей женщине вернули российский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok