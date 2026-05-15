19:32, 15 мая 2026Авто

В Москве перекроют Садовое кольцо

Садовое кольцо в Москве временно закроют для движения 16 мая
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Садовое кольцо в Москве полностью перекроют для движения автотранспорта на грядущих выходных. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Москвы».

Ограничения будут действовать в обоих направлениях с 6:30 до 12:00 субботы, 16 мая — в это время на территории будет проходить эстафета «Садовое кольцо».

Кроме того, с 12:50 будет закрыто движение только по внешней стороне из-за проведения Московского мотофестиваля.

Также ряд дорог в центре Москвы перекрыли в четверг, 14 мая. Для автомобилистов были временно недоступны большой Каменный и Новоарбатский мосты.

