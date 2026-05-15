В Москве простились с телеведущим Молчановым

В Москве завершилось прощание с журналистом и телеведущим Владимиром Молчановым. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония проходила в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине в Москве. На прощание пришли генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, журналисты Владимир Познер, Юрий Рост и Александр Любимов, а также телеведущие Яна Чурикова и Елена Ханга.
Уточняется, что тело Молчанова кремируют.
Ранее журналист Евгений Додолев вспомнил о последнем разговоре с Молчановым. По его словам, у телеведущего были проблемы с голосом.
Журналиста не стало 11 мая. Об этом сообщил его коллега Юрий Рост. Телеведущему было 75 лет.
Молчанов вел программу «До и после полуночи» — одну из самых популярных передач эпохи перестройки. Также он работал в программе «Время».