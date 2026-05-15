В Москве загорелась многоэтажка

В многоэтажном доме на востоке Москвы произошел пожар

В многоэтажном доме на востоке Москвы вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, возгорание произошло в здании на 9 улице Соколиной горы. Причины пока неизвестны. Сейчас на месте происшествия работают пожарные службы.

Ранее в центре столицы загорелось загорелся бар «Подозрительные лица». Он находится в историческом здании на Пятницкой улице. Пожару присвоили второй ранг сложности.

До этого сообщалось о взрыве и пожаре в доме на северо-западе Москвы. Предварительно, пострадал один человек.