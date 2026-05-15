Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:55, 15 мая 2026Россия

В Москве загорелась многоэтажка

В многоэтажном доме на востоке Москвы произошел пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожар в Москве

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В многоэтажном доме на востоке Москвы вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, возгорание произошло в здании на 9 улице Соколиной горы. Причины пока неизвестны. Сейчас на месте происшествия работают пожарные службы.

Ранее в центре столицы загорелось загорелся бар «Подозрительные лица». Он находится в историческом здании на Пятницкой улице. Пожару присвоили второй ранг сложности.

До этого сообщалось о взрыве и пожаре в доме на северо-западе Москвы. Предварительно, пострадал один человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по многоквартирному дому в столице российского региона

    Дилеры нашли способ дисциплинировать недобросовестных продавцом машин с пробегом

    Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по Банковой

    В Москве загорелась многоэтажка

    В Госдуме заявили о возможном возвращении уехавших артистов

    Названа цена самой дешевой микроквартиры в Москве площадью 2,5 квадрата

    Иран предупредили о скором возобновлении войны с Израилем

    В Британии прокомментировали удары возмездия России по Украине

    Ермак проведет выходные в СИЗО

    На Западе восхитились уроком Лаврова мешавшему ему журналисту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok