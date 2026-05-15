13:11, 15 мая 2026

В сети обсудили внешность Собчак без макияжа в новом видео

Карина Черных
Карина Черных

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Пользователи сети обсудили естественный внешний вид российской телеведущей Ксении Собчак в новом выпуске «Осторожно новости». Видео и комментарии появились на ее YouTube-канале.

44-летняя журналистка предстала перед камерой в коричневом пиджаке и песочной рубашке, которая была заправлена в темно-синие джинсы. При этом на ее лице отсутствовал макияж, а волосы были распущены.

Зрители обратили внимание на внешность знаменитости. Многих удивила ее натуральная красота. «Наконец. Она выглядит так, как и должна. Буду смотреть», «Стилист в отпуске, пусть не выходит. Ксении хорошо, прям как из народа. Своя», «Выпуск выходит утром, а Ксения без макияжа и с простой прической», «Природную индивидуальную красоту ничто не портит», «Ксения, в таком виде вы мне очень нравитесь», «Без копны на голове и фильтров намного лучше», — расскуждали они в комментариях под роликом.

В апреле российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев высказался о стиле Собчак.

