08:34, 15 мая 2026Мир

В США указали на угрозу для Украины из-за споров Трампа с Европой

Болтон назвал школьной перепалкой конфликты Трампа с Европой
Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что конфликты президента Дональда Трампа с европейскими союзниками могут ухудшить положение трансатлантического альянса и косвенно повлиять на поддержку Украины. Его слова приводит Politico

«Если бы они мыслили более прагматично, как Трамп, они бы сказали: "Хорошо, мы вам поможем. Теперь давайте параллельно обсудим Украину". Но вместо этого все превратилось в подобие школьной перепалки с угрозами вывести пять тысяч военнослужащих», — указал он для.

Ранее Болтон заявил, что Трамп совершил большую ошибку, не проконсультировавшись с партнерами по НАТО перед началом операции против Ирана.

До этого президент США распорядился вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. В Берлине раскритиковали подобное решение.

