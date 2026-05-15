15:03, 15 мая 2026

Волочкова вернулась к шпагатам после операции

Волочкова заявила, что врачи удивились скорости ее восстановления после операции
Ольга Коровина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Балерина Анастасия Волочкова, которая перенесла операцию на ноге в Германии, рассказала о ходе восстановления после хирургического вмешательства. Ее комментарий приводит MK.RU.

Танцовщица рассказала, что старается аккуратно выполнять шпагаты, чтобы не повредить имплант в тазобедренном суставе. Она призналась, что не соблюдает рекомендации немецких врачей, запретивших физические нагрузки на три месяца. Вместо отдыха Анастасия уже вернулась к балетному экзерсису и дала 12 выступлений за два месяца.

«Я пересылаю им в Германию видео, как я занимаюсь сейчас и что я делаю, они там в культурном шоке. Они говорят, что это феномен, оно так и есть: у меня все по-волочковски», — поделилась Волочкова и добавила, что ее ругают и российские, и немецкие специалисты.

Ранее Волочкова рассказала, что операцию на ноге, которую ей делали в немецкой клинике, оплачивал ее друг — певец Николай Басков. Исполнитель таким образом поздравил ее с днем рождения, подарив часть суммы, необходимой на лечение. Курс в клинике обошелся балерине в 30 тысяч евро.

