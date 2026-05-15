Вооруженное нападение на девочку в Подмосковье квалифицировали как покушение на убийство

СК возбудил дело после нападения мужчины с ножом на девочку в Наро-Фоминске

Следователи возбудили уголовное дело после вооруженного нападения мужчины на семилетнюю девочку в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Преступление, в котором пострадал ребенок, квалифицировано как покушение на убийство. Задержанный 21-летний молодой человек доставлен к следователю на допрос.

По данным следствия, 14 мая на территории деревни Николины Сады юноша нанес удары ножом в лицо незнакомой девочке и скрылся. Прибывшие на место родители потерпевшей вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести с ранением правой щеки и левого виска, ссадинами на локтях и колене.

По горячим следам напавшего на ребенка мужчину задержали. У него изъято орудие преступления. Следователь намерен назначить подозреваемому судебные экспертизы. Устанавливается его мотив.

Ранее сообщалось, что девочка была на прогулке с сестрой. Поначалу молодой человек шел рядом с ними, затем достал из кармана нож. Испугавшись, одна сестра убежала, а вторая не успела и получила ранения.

Стало известно, что напавший на ребенка безработный Суннат В. страдает психическим расстройством.