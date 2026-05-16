Чиновников Орбана оставят без пособий ради благотворительности

Мадьяр: Пособия чиновников Орбана должны передать в детский дом

Выходные пособия чиновников правительства бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана должны отдать нуждающимся детям в детский дом. Об этом рассказал новый премьер-министр Петер Мадьяр, сообщает Telex.

Согласно его словам, данная инициатива обсуждалась с уходящими министрами в момент транзита власти. Речь идет о перечислении пожертвований из пособий госслужащий в фонд, который работает с детьми в Закарпатье.

В этой связи Мадьяр попросил главу администрации премьер-министра Гергели Гуляш отправить номер счета фонда новому правительству. Между тем, в кабинете министров согласились с тем, что члены уходящего правительства отдадут пособия на благотворительность.

Ранее Петер Мадьяр сообщил, что резиденция бывшего премьер-министра Виктора Орбана будет открыта для бесплатного посещения.

9 мая Орбан покинул премьерское кресло, которое занимал с 2010 года. Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало лидера победившей на парламентских выборах в апреле партии «Тиса» Мадьяра премьером республики.