01:02, 16 мая 2026

Чиновников Орбана оставят без пособий ради благотворительности

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Выходные пособия чиновников правительства бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана должны отдать нуждающимся детям в детский дом. Об этом рассказал новый премьер-министр Петер Мадьяр, сообщает Telex.

Согласно его словам, данная инициатива обсуждалась с уходящими министрами в момент транзита власти. Речь идет о перечислении пожертвований из пособий госслужащий в фонд, который работает с детьми в Закарпатье.

В этой связи Мадьяр попросил главу администрации премьер-министра Гергели Гуляш отправить номер счета фонда новому правительству. Между тем, в кабинете министров согласились с тем, что члены уходящего правительства отдадут пособия на благотворительность.

Ранее Петер Мадьяр сообщил, что резиденция бывшего премьер-министра Виктора Орбана будет открыта для бесплатного посещения.

9 мая Орбан покинул премьерское кресло, которое занимал с 2010 года. Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало лидера победившей на парламентских выборах в апреле партии «Тиса» Мадьяра премьером республики.

