17:17, 16 мая 2026Спорт

Губерниев сделал выбор между Гагариным и Сталиным

Дмитрий Губерниев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев сделал выбор между космонавтом Юрием Гагариным и многолетним лидером СССР Иосифом Сталиным. Его слова приводит Sport24.

«Естественно, Юрий Алексеевич. Под его именем нужно понимать и академика Королева. Он сидел в сталинских застенках. Королев, Гагарин и еще многие советские ученые двигали нашу страну вперед, а сравнивать их со Сталиным очень странно», — сказал Губерниев.

Также журналист определил свое отношение к фигуре Сталина. «Не хочу много говорить на эту тему. Думаю, тот факт, что Сергея Королева пытали во время его руководства страной, для умных людей говорит о Сталине достаточно», — заявил Губерниев.

Ранее защитник «Зенита» Игорь Дивеев раскритиковал цены на продукты. «Иногда охреневаю: чуть не заказал помидоры за 900 рублей! Ужин в ресторане на одного выходит от 5000 до 7000 рублей. В "Кофемании" чашка кофе стоит 900 рублей — это что за кофе такой? За эти деньги пачку зерен можно купить!» — заявил Дивеев.

