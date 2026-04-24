Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:21, 24 апреля 2026Спорт

Футболист сборной России возмутился ценой на помидоры

Футболист «Зенита» Дивеев заявил, что его возмутила цена на помидоры
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защитника сборной России и «Зенита» Игоря Дивеева возмутили цены в Санкт-Петербурге. Его слова приводит Sport24.

«Иногда охреневаю: чуть не заказал помидоры за 900 рублей! Ужин в ресторане на одного выходит от 5000 до 7000 рублей. В "Кофемании" чашка кофе стоит 900 рублей — это что за кофе такой? За эти деньги пачку зерен можно купить!» — заявил Дивеев.

Футболист признался, что тщательно считает каждую копейку. Он опроверг стереотип о том, что большинство игроков — расточительные миллионеры.

Дивеев перешел в «Зенит» в январе 2026 года. Контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон. Трансферная стоимость 26-летнего защитника составляет девять миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok