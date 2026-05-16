23:08, 15 мая 2026Мир

Трамп и Мерц поговорили об Украине

Мерц заявил, что обсудил с Трампом мирное решение по Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц поговорил по телефону с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом, в том числе политики обсудили украинский вопрос. Об этом немецкий лидер написал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, разговор состоялся, когда глава Белого дома возвращался из Китая, где у него прошла встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Канцлер ФРГ и президент США обсудили «мирное решение для Украины». Кроме того, стороны решили скоординировать позиции в рамках предстоящего саммита НАТО в Анкаре. Встреча пройдет 7 и 8 июля.

Сам Мерц охарактеризовал беседу как хорошую. Он отметил, что Америка и Германия являются «сильными партнерами в сильном НАТО». Немецкий лидер сказал Трампу по телефону, что Иран должен немедленно сесть за стол переговоров, а также открыть Ормузский пролив. Между тем Мерц согласен с позицией американской администрации по поводу того, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

Ранее Фридрих Мерц признался, что ему трудно быть главой немецкого правительства, пока Дональд Трамп остается на посту президента США.

