Турецкий певец Яшар Ипек получил 3 года тюрьмы за осуждение действий Израиля

Турецкий певец Яшар Ипек получил срок за критику Израиля. Об этом сообщает Yeni Akit.

По данным издания, на Ипека поступила жалоба, связанная с отдельными выражениями, которые он использовал в своих публикациях с осуждением действий Израиля. Он выразил возмущение количеством жертв в Газе.

21-й уголовный суд первой инстанции Стамбула приговорил музыканта к трем годам лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании девяти звезд турецкого шоу-бизнеса в Стамбуле.

Арест прошел в рамках крупной антинаркотической операции. Среди задержанных актер Ибрагим Челиккол, исполнители Мустафа Джеджели, Мелек Моссо, Симге Сагын и Бенгю. Также арестованы были модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и продюсер Илькая Седжан.