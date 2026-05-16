Культура
12:50, 16 мая 2026

Турецкий певец Яшар Ипек получил срок за критику Израиля

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @yasaripekofficial

Турецкий певец Яшар Ипек получил срок за критику Израиля. Об этом сообщает Yeni Akit.

По данным издания, на Ипека поступила жалоба, связанная с отдельными выражениями, которые он использовал в своих публикациях с осуждением действий Израиля. Он выразил возмущение количеством жертв в Газе.

21-й уголовный суд первой инстанции Стамбула приговорил музыканта к трем годам лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании девяти звезд турецкого шоу-бизнеса в Стамбуле.

Арест прошел в рамках крупной антинаркотической операции. Среди задержанных актер Ибрагим Челиккол, исполнители Мустафа Джеджели, Мелек Моссо, Симге Сагын и Бенгю. Также арестованы были модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и продюсер Илькая Седжан.

