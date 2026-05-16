В российском городе вспыхнул крупный пожар на складе пластмасс

09:24, 16 мая 2026Россия

В Набережных Челнах вспыхнул крупный пожар на складе полимерной продукции
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал «Baza»

В Набережных Челнах вспыхнул крупный пожар на складе пластмасс. Об этом сообщила мэрия российского города в своем Telegram-канале.

В 2:46 по московскому времени по системе «Глонасс-112» в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о пожаре. На открытой площадке загорелась полимерная продукция по адресу: улица Авторемонтная, дом №20/2. Площадь возгорания составила более шести тысяч квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы 23 единицы специальной техники и привлечены 70 человек. От МЧС в ликвидации возгорания участвовали 55 человек и 14 единиц техники. Пожар удалось потушить в 6:55 по московскому времени. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Череповце на территории предприятия также произошел пожар, загорелись бочки с бензолом и маслом.

