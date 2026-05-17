Петербурженке угрожали и облили авто растворителем из-за конфликта с кондиционерами

Председателю ТСН угрожали и повредили машину из-за конфликта с кондиционерами

В элитном ЖК Петербурга собственница квартиры угрожала председателю товарищества собственников недвижимости (ТСН) расправой из-за требования снять незаконно установленный кондиционер. Об этом «Ленте.ру» сообщил один из жильцов.

Неизвестные облили растворителем автомобиль председателя на подземном паркинге ЖК Ленинград и оставили записку с угрозами. До этого собственница недвижимости несколько раз угрожала ей лично. Выяснилось, что товарищество обязало женщину снять незаконно установленный на переходном балконе черной лестницы кондиционер, поскольку это нарушение правил пожарной безопасности и использование общедомового имущества.

Жительница организовала сбор подписей среди других собственников, чтобы разрешить кондиционеры на общих балконах. Однако бюллетени собрания оказались подделаны, женщина потратила 60 тысяч рублей на покупку слитой базы данных жильцов, включающей паспортные данные и место прописки. Об этом стало известно после того, как ее знакомый распространил информацию в одном из чатов, в котором состояли и другие собственники. Организаторам аферы грозит уголовное дело.

Также известно о повреждении автомобиля председателя ТСН. Неизвестный проник в закрытый подземный паркинг, облил машину растворителем, поцарапал дверь ключом и оставил записку с угрозой ее сжечь. Владелица автомобиля связывает инцидент с конфликтом с кондиционерами.

В результате в полицию подали сразу несколько заявлений: порча имущества, фальсификация документов, публикация скрытого видео.

