Депутат Росликов: Латвийцы не поддерживают Украину

Латвийцы не поддерживают Украину, а также недовольны использованием воздушного пространства страны для атак на Россию. Об этом рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов в беседе с РИА Новости.

«Простой народ эту ситуацию не поддерживает, Украину не поддерживает, и не согласен с тем, что Украина использует наш воздух для своих боевых беспилотников», — подчеркнул Росликов.

По его словам, новое правительство Латвии пытается сформировать партия «Национальное объединение», единственной целью которой является преследование русских и русскоязычных вне территории России.

Ранее бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов заявил, что основная деятельность сейма Латвии связана с постоянными попытками выдавить русский язык.