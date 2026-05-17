02:54, 17 мая 2026Интернет и СМИ

Власти Крыма сделали заявление на фоне прилетов

Крючков: Начался массовый вброс фейковых видео прилетов по инфраструктуре Крыма
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале сообщил о начале массового распространения фейковых видеороликов, якобы запечатлевающих прилеты по объектам инфраструктуры полуострова.

По его словам, для этого используются клоны Telegram-каналов, работающих в информационном поле Крыма.

Такие каналы-дубли начали создавать с 1 апреля. По его словам, создаются точные копии оригинальных каналов, в который копируются посты вместе с рекламой. Затем в нужный момент авторы начинают публиковать свой дезинформирующий контент. После этого следует массовая рассылка по администраторам и чатам.

Крючков призвал всех, кто работает в крымском информационном поле, внимательно относиться к подобным рассылкам и доверять только официальной информации.

Ранее сообщалось, что в субботу, 16 мая, из-за перекрытия Крымского моста задержали 12 пассажирских поездов.

