Малков: Над Рязанской областью уничтожено четыре беспилотника ВСУ

В субботу, 16 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Рязанскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских дрона над территорией области. В результате атаки никто не пострадал, повреждений нет, уточнил губернатор.

Ночью 15 мая ВСУ ударили беспилотниками по Рязани. По последним данным, не выжили четыре человека, еще 28 пострадали. После атаки в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).