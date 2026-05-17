02:10, 17 мая 2026Россия

Малков: Над Рязанской областью уничтожено четыре беспилотника ВСУ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В субботу, 16 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Рязанскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских дрона над территорией области. В результате атаки никто не пострадал, повреждений нет, уточнил губернатор.

Ночью 15 мая ВСУ ударили беспилотниками по Рязани. По последним данным, не выжили четыре человека, еще 28 пострадали. После атаки в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

