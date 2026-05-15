Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:55, 15 мая 2026Россия

В Рязани ввели режим ЧС после удара ВСУ

В Рязани после атаки беспилотников ввели режим ЧС
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Рязани после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Решение принято в связи со смертью людей и причинением вреда здоровью, частичным повреждением жилых и иных помещений в результате воздействия средств воздушного нападения», — говорится в публикации.

Режим вводится с 15 мая и продлится до особого распоряжения. Руководить работами по ликвидации последствий будет первый заместитель председателя областного правительства Денис Боков.

ВСУ атаковали Рязань в ночь на 15 мая. Для удара использовались 99 беспилотных летательных аппаратов. По последним данным, не выжили четыре человека, еще 28 пострадали. Очевидцы сняли последствия удара на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

    В «самой скорострельной» антидроновой установке опознали российский «Анклав»

    Турист напал на сотрудника аэропорта и нарвался на штраф в 600 тысяч рублей в США

    Трамп решил наказать союзников

    Мосбиржа утвердит выплату дивидендов

    В Рязани ввели режим ЧС после удара ВСУ

    Армению предупредили о риске потерять все привилегии

    Туристы случайно встретили в России редчайшего в мире леопарда

    Зеленский заявил об усилении одного направления

    Четыре производителя резко увеличили цены на машины в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok