В Рязани ввели режим ЧС после удара ВСУ

В Рязани после атаки беспилотников ввели режим ЧС

В Рязани после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Решение принято в связи со смертью людей и причинением вреда здоровью, частичным повреждением жилых и иных помещений в результате воздействия средств воздушного нападения», — говорится в публикации.

Режим вводится с 15 мая и продлится до особого распоряжения. Руководить работами по ликвидации последствий будет первый заместитель председателя областного правительства Денис Боков.

ВСУ атаковали Рязань в ночь на 15 мая. Для удара использовались 99 беспилотных летательных аппаратов. По последним данным, не выжили четыре человека, еще 28 пострадали. Очевидцы сняли последствия удара на видео.