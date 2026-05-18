Блогер проиграл суд крупнейшему автопроизводителю

Суд Китая обязал блогера выплатить концерну BYD два миллиона юаней за фейки

Автомобильный блогер, ведущий канал под названием Long Ge Talks EVs («Long Ge говорит об электромобилях»), проиграл суд концерну BYD. Мужчину обязали выплатить концерну два миллиона юаней (около 21,5 миллиона рублей), а также принести публичные извинения, пишет Carscoops.

Причиной иска стали его видеоролики, в которых он подробно разбирал ремонт нескольких моделей производителя. В том числе прозвучали утверждения о батареях, двигателях и электронных системах управления BYD, которые вызвали возмущение в компании из-за несоответствия. Производитель отреагировал незамедлительно и подал иск, обвинив автора канала в намеренном создании и распространении недостоверной информации, навредившей деловой репутации концерна. Изучив доводы, суд пришел к выводу, что ни одно из этих заявлений не опиралось на реальные доказательства, и встал на сторону BYD.

Блогер уже исполнил судебное требование. В видео, выложенном в китайских социальных сетях, он назвал собственные высказывания о батареях, двигателях и электрических системах BYD «неуместными» и признал их негативное влияние на репутацию компании. Но это не первый подобный случай с участием Long Ge Talks EVs. Ранее на него подавали в суд бренды Seres и Aito. По итогам того процесса ему пришлось выплатить компенсацию в размере 160 тысяч юаней (около 1,7 миллиона рублей).

Годом ранее компания Avatr потребовала с другого блогера 10 миллионов юаней (около 107 миллионов рублей) после того, как он объявил неточными опубликованные данные коэффициента аэродинамического сопротивления электромобиля Avatr 12. В компании тогда предположили, что блогер мог быть участником спланированной «черной» пиар-кампании, нанятым конкурентами для распространения негатива.

