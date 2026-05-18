Данные об отправке Путиным ЧВК «Вагнер» и атомной подлодки к берегам Кубы оказались фейком

Данные об отправке Путиным ЧВК «Вагнер» и АПЛ к берегам Кубы оказались фейком

В соцсетях появилась недостоверная информация о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил защитить Кубу от США и с этой целью направил туда частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» и атомную подводную лодку (АПЛ) «Юрий Долгорукий».

На самом же деле это фейк. Ни Минобороны РФ, ни Кремль, ни МИД не делали заявлений об отправке российских военных формирований или стратегических подлодок к берегам Кубы для ведения боевых действий. Удостовериться в этом можно, зайдя на сайт внешнеполитического ведомства или на интернет-портал правовой информации. Там нет данных о подобных распоряжениях.

Москва имеет прочные и дружественные отношения с Гаваной, однако внешнеполитическое взаимодействие между странами ограничивается дипломатической поддержкой и экономической помощью. Так, российские дипломаты регулярно заявляют о солидарности с кубинским руководством и готовности оказывать гуманитарную и материальную помощь для преодоления кризиса, вызванного санкциями США. Однако об отправке военного контингента речи не идет.

Зимой 2026 года Путин указывал, что российско-кубинское союзничество «проверено временем и основывается на искренних взаимных симпатиях народов двух стран». Он сообщал, что государства совместно реализуют жизненно важные для кубинской экономики проекты в энергетике, металлургии, транспортной инфраструктуре и медицине, а также расширяют культурно-гуманитарные обмены.

В мае представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне разгоревшегося из-за топливной блокады со стороны США энергетического кризиса на Кубе отметил, что Россия поддерживает контакты с кубинским руководством. А глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что с российской стороны выражена готовность оказывать содействие Гаване в реализации ее справедливого требования о незамедлительном прекращении торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США, а также исключении Кубы из американского списка «государств-спонсоров» терроризма.

Упоминание «Вагнера» и подлодки были добавлены для создания иллюзии достоверности. Известно, что ЧВК была расформирована, а ее подразделения вошли в состав Российской армии после неудачной попытки вооруженного мятежа ее руководства летом 2023 года и последовавшей гибели ее основателя Евгения Пригожина в авиакатастрофе.

В 2023 году Путин предлагал бойцам «Вагнера» несколько вариантов: продолжить службу, подписав контракт с Минобороны или другим ведомством, «уйти в Белоруссию» или завершить службу. В июле того же года Путин, отвечая на вопрос о том, сохранится ли «Вагнер» как боевая единица, сказал, что «группа есть, но юридически не существует», и напомнил, что в России нет закона, регулирующего деятельность ЧВК. В ноябре собеседники «Парламентской газеты» в Государственной Думе и Совете Федерации указали, что самой компании уже не существует ни формально, ни физически, а ее бойцам предложили на общих основаниях влиться в состав любого официального силового ведомства РФ. Известно, что часть вагнеровцев перешла в состав спецназа «Ахмат».

Фейк появился на волне публикаций о том, что МИД РФ негативно оценил блокаду Кубы американскими силами. Вброс направлен на раскрутку канала в другом мессенджере. Все посты однотипны и содержат ссылку с предложением о подписке.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».