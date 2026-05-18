09:04, 18 мая 2026

Мужчина силой затолкал туристку в микроавтобус и засунул в нее пальцы

Cronica Balear: Мужчина похитил туристку и надругался над ней рукой в Испании
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Oleg Medvedytskov / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавшая в Испании туристка стала жертвой сексуального нападения — над ней надругались рукой. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

По данным источника, утром 10 мая путешественница вышла из развлекательного заведения и направилась в отель. Когда она шла вдоль набережной города Пальма-де-Майорка, к ней на машине подъехал мужчина. Он силой затолкал женщину в микроавтобус, сел следом и быстро набрал скорость, чтобы жертва не смогла выйти. При этом в дороге злоумышленник засунул в пострадавшую пальцы.

Гостью страны спасли свидетели, которые видели, как ее похитили, и начали преследовать транспорт на своем автомобиле. Когда они подъехали к светофору, женщина позвала на помощь и сумела выбраться из машины. Прежде чем нападавший скрылся с места происшествия, очевидцы успели сфотографировать номерной знак его фургона.

Потерпевшая обратилась в полицию, и офицерам удалось установить личность преступника. Его арестовали через несколько часов, 13 мая он предстал перед судом.

Ранее мужчина набросился на загорающую на пляже Вьетнама россиянку и облизал ее промежность. Когда девушка загорала на пляже с подругами, к ней подбежал мужчина и раздвинул руками ее ягодицы.

