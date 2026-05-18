Ушедший на СВО миллионер рассказал об эвакуации раненного под минометными ударами бойца

Участник СВО Кэп рассказал об эвакуации раненного под минометными ударами бойца

Ушедший в зону проведения специальной военной операции (СВО) и ставший снайпером миллионер с позывным Кэп рассказал об эвакуации раненного под минометными обстрелами бойца. Об этом сообщает RT.

По его словам, позицию бойцов обстреляли из минометов во время пасхального перемирия. Одному из снайперов осколок снаряда попал в голову, отчего раненый впал в кому. После этого командир приказал Кэпу эвакуировать пострадавшего. Боец с товарищем взяли багги и повезли раненого по пристрелянной дороге.

«Машина у нас шумная, ничего почти не слышно. Уже потом ребята говорили, что вокруг ложились минометные разрывы. А я вообще этого не замечал. Забрали раненого. На обратном пути за нами полетели FPV-дроны. До асфальта оставалось метров 700, когда я почувствовал взрыв. Все колеса посекло, но я еще метров 300 ехал на дисках», — вспомнил он.

Кэп также рассказал, что до ухода на СВО он занимался строительством газопроводов и зарабатывал по миллиону рублей в месяц.

