18:47, 18 мая 2026

Ушедший на СВО миллионер рассказал об эвакуации раненного под минометными ударами бойца

Никита Абрамов

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Ушедший в зону проведения специальной военной операции (СВО) и ставший снайпером миллионер с позывным Кэп рассказал об эвакуации раненного под минометными обстрелами бойца. Об этом сообщает RT.

По его словам, позицию бойцов обстреляли из минометов во время пасхального перемирия. Одному из снайперов осколок снаряда попал в голову, отчего раненый впал в кому. После этого командир приказал Кэпу эвакуировать пострадавшего. Боец с товарищем взяли багги и повезли раненого по пристрелянной дороге.

«Машина у нас шумная, ничего почти не слышно. Уже потом ребята говорили, что вокруг ложились минометные разрывы. А я вообще этого не замечал. Забрали раненого. На обратном пути за нами полетели FPV-дроны. До асфальта оставалось метров 700, когда я почувствовал взрыв. Все колеса посекло, но я еще метров 300 ехал на дисках», — вспомнил он.

Кэп также рассказал, что до ухода на СВО он занимался строительством газопроводов и зарабатывал по миллиону рублей в месяц.

Ранее боец 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Артист рассказал, как его сослуживец с позывным Джокер по одной детали вычислил атаковавший несколько месяцев российские позиции танк Вооруженных сил Украины и уничтожил его.

