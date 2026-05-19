Мерц сделал заявление о визите Путина в Китай

Мерц: Германия очень внимательно следит за визитом Путина в Китай

Германия очень внимательно следит за визитом президента России Владимира Путина в Китай. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает ТАСС.

«Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом президента Путина в Пекин (...) Но мы сейчас не ожидаем принципиального изменения в стратегических отношениях России и Китая», — сказал он.

По словам немецкого канцлера, правительство Германии надеется, что Китай «окажет влияние» на Россию с целью завершения конфликта на Украине. Он также отметил, что Берлин следил и за различными заявлениями, сделанными на предшествующей визиту Путина встрече между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что Пекин украсили российскими и китайскими флагами в преддверии визита Путина. Отмечается, что поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.