Россиян предупредили о неочевидной опасности при купании

Врач Чернышова: При купании в пруду можно подцепить паразитов

При купании в пруду и других водоемах с застойной водой можно подцепить паразитов. О неочевидной опасности россиян предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с aif.ru.

По словам специалиста, места для купаний стоит выбирать тщательно, чтобы обезопасить себя и близких.

«Например, в прудах могут водиться паразиты, так можно заразиться церкариозом. Эти паразиты живут в водоплавающих птицах. Опасность может таиться в тех местах, где есть застойная вода и купаются утки. Это заболевание вызывает сильное раздражение, воспаление, зуд на коже», — поделилась информацией Чернышова.

Она также предостерегла россиян от купания в фонтанах, так как при наличии у него подсветки есть риск удара током.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала, что в теплом бассейне можно заразиться бактериальными инфекциями.