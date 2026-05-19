Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:04, 19 мая 2026Забота о себе

Россиян предупредили о смертельной опасности секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Секс может представлять смертельную опасность для здоровья. Так заявила в своем Telegram-канале сексолог Олеся Мелехина.

По словам Мелехиной, утверждение о том, что во время полового акта может возникнуть сердечный приступ, является правдивым. Сексолог рассказала, что лично знает женщину, чей муж пережил сердечный приступ во время интимной близости. Специалистка добавила, что все завершилось летальным исходом, поэтому женщина на протяжении долгого времени боялась вступать в интимные отношения.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Чтобы снизить риски инфаркта, Мелехина посоветовала тщательно следить за здоровьем, в том числе регулярно обследовать сердечно-сосудистую систему. Кроме того, сексолог призвала быть особенно внимательными людей с варикозом.

Ранее сексолог Дженни Скайлер рассказала, как заниматься сексом в автомобиле. Так, она посоветовала заранее продумать место стоянки и позаботиться о приватности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не дружим против кого-либо». Путин обратился к гражданам Китая перед поездкой в Пекин

    Россиянин из «Зенита» сыграет за сборную Бразилии на ЧМ-2026

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера в прозрачной юбке и стрингах прошлась в Каннах

    Российский военный выслушал приговор за нежелание сдавать экзамен

    В США назвали причину ударов Украины по инфраструктуре России

    Страховщики назвали самый популярный автомобиль среди новичков

    Офтальмолог предупредил россиян о риске ослепнуть от стресса

    Россиян предупредили о смертельной опасности секса

    На «Игоре Драйв» состоится II этап RDS GP

    Вскрылись ошеломляющие траты США на войну в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok