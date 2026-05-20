ЕС захотел побороться с Россией и Китаем за Балканы

Австрия, Италия, Словакия, Словения и Чехия предложили ввести для стран Западных Балкан особые условия поэтапного членства в Евросоюзе. Об этом сообщает портал Euractiv.
«Для поддержания темпов расширения и продвижения европейской интеграции необходимы сильные и привлекательные стимулы», — указали авторы инициативы, поддерживающие намерение Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории вступить в европейское сообщество.
Согласно документу, введение поэтапного членства в ЕС может помочь в борьбе с распространением влияния России и Китая в регионе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении вступить в ЕС «требует особого рассмотрения».