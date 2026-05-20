Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 20 мая 2026Мир

ЕС захотел побороться с Россией и Китаем за Балканы

В ЕС предложили особые условия Западным Балканам, чтобы бороться с влиянием РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Австрия, Италия, Словакия, Словения и Чехия предложили ввести для стран Западных Балкан особые условия поэтапного членства в Евросоюзе. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Для поддержания темпов расширения и продвижения европейской интеграции необходимы сильные и привлекательные стимулы», — указали авторы инициативы, поддерживающие намерение Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории вступить в европейское сообщество.

Согласно документу, введение поэтапного членства в ЕС может помочь в борьбе с распространением влияния России и Китая в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении вступить в ЕС «требует особого рассмотрения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным. Что встревожило лидера Китая?

    Двое российских подростков попали под следствие за ложное сообщение в полицию

    Иран поставил США и Израилю жесткий ультиматум

    В Литве закрыли воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом

    Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в страну БРИКС

    ВСУ выпустили по России свыше семи сотен беспилотников

    Российский пенсионер год жил с разорванным сердцем

    Москвич завалил квартиру мусором до потолка и привлек внимание полиции

    В России допустили удары по Латвии и Одессе из-за угроз Зеленского

    В Литве объявили воздушную тревогу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok