В США указали на неожиданную деталь в поездке Путина в Китай

15:43, 20 мая 2026Мир

CNBC: Поездка Путина в Китай сразу после визита Трампа неслучайна
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Поездка президента России Владимира Путина в Китай сразу после визита американского лидера Дональда Трампа неслучайна. Такое мнение выразил старший внештатный научный сотрудник Нью-Йоркского университета Эд Прайс, его слова приводит телеканал CNBC.

«Приезд Путина [в Китай] не является совпадением, он состоялся всего через несколько дней после завершения государственного визита Трампа в Пекин (...). Возможно, он посылает напоминание американцам о том, что вы можете приезжать в Китай сколько угодно, но Россия ближе и дружелюбнее вас», — указал эксперт.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин оценил переговоры с Путиным как дружеские и плодотворные. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что контакты прошли в «традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере».

Также Путин, встретившись с Си Цзиньпином, назвал его дорогим другом и описал событие китайской поговоркой.

