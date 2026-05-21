17:21, 21 мая 2026Силовые структуры

Суд назвал дату заседания по делу о расправе над российским футболистом

Суд начнет слушать дело об убийстве футболиста Ерошевича в Щелкове 9 июня
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Щелковский городской суд Московской области назначил дату первого заседания по делу о смертельном избиении 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание назначено на 9 июня в 11:00 по московскому времени. Дело будет рассматриваться с участием присяжных.

Ерошевич выступал за любительский клуб «Русская община Щелково». 17 августа 2025 года двое мужчин спровоцировали конфликт с двумя оппонентами, среди которых был и футболист, на парковке возле бара в Щелкове. Чуть позже к агрессорам присоединились еще трое человек — вместе они сильно избили молодых людей. Потерпевших доставили в больницу, но Арсения Ерошевича врачи спасти не смогли.

