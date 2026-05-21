Вероятность нового температурного рекорда в Москве оценили

Синоптик Позднякова: Температурный рекорд для 21 мая еще не побит

В Москве сохраняется жаркая погода, однако температурный рекорд для 21 мая пока не побит, обратила внимание главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что по состоянию на 11:00 воздух в столице прогрелся до 28,6 градуса.

Позднякова пояснила, что рекорды фиксируются только по данным станции ВДНХ.

«Сегодняшний максимум для этого дня составляет 30,5 градуса. На станции ВДНХ сегодня было 28,8. Может быть, рекорд и будет побит, но это станет известно только к вечеру. Максимальная температура обычно наблюдается в период с двух до четырех часов дня», — уточнила синоптик.

По ее оценке, вероятность обновления рекорда составляет около 40 процентов. При этом специалист отметила, что пиковое значение может быть зафиксировано между стандартными сроками измерений и не попасть в официальную статистику.

Жаркая погода, уточнила Позднякова, продержится до конца рабочей недели. В пятницу температура составит +25…+30 градусов. В выходные жара начнет ослабевать: в субботу и воскресенье ожидается +21…+26 градусов, заключила синоптик.

Ранее Позднякова предупреждала, что в ближайшие дни метеозависимым москвичам станет легче дышать. По словам синоптика, в ближайшие дни температура приблизится к климатической норме и ее снижение пойдет на пользу здоровью.

