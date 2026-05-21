Сегодня, 21 мая, православные верующие в России отмечают Вознесение Господне. Это один из самых древних и важных праздников для православной церкви, он символизирует завершение земного пути Иисуса Христа и его восхождение на небеса. На Вознесение принято посещать храм, печь специальные пироги и поминать усопших. Подробнее о церковном празднике — в материале «Ленты.ру».

Когда отмечается Вознесение Господне

Вознесение — один из двенадцати важнейших церковных праздников, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы. Это переходящий праздник, дата которого зависит от Пасхи — каждый год его отмечают через 40 дней после главного праздника для православных.

В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, а значит, Вознесение празднуется 21 мая

Этот праздник каждый год выпадает на четверг. Это связано с тем, что Пасха, которую отмечают за 40 дней до Вознесения, всегда приходится на воскресенье.

История и суть праздника

Изначально праздники Вознесения Господня и Троицы отмечались совместно. Однако в конце IV века их разделили: Вознесение начали праздновать на 40-й день после Пасхи, а Троицу — на 50-й.

Первое упоминание о праздновании Вознесения Господня можно найти в записях паломницы Эгерии. Она посетила Иерусалим в IV веке и побывала на горе Елеон, где, согласно легенде, Христос вознесся на небеса. Сегодня на этом месте расположена часовня, возведенная в XII веке.

Вознесение — это последнее событие в земном пути Иисуса Христа, когда он завершил свою миссию и поднялся на небеса. Это момент описан в нескольких Евангелиях, наиболее подробно — в Евангелии от Луки.

Согласно писанию, после своего воскресения (что отмечается великим праздником Пасхи) Иисус являлся своим ученикам. Он делился с ними знаниями о Царствии Божием и говорил, что знания эти нужно распространять среди людей. А спустя 40 дней он призвал апостолов на Елеонскую гору, чтобы они увидели, как он вернется к своему Отцу, завершив земной путь.

Когда апостолы собрались на восточном склоне горы, Иисус благословил их и вознесся на небесные высоты. Ученики вернулись в Иерусалим «с великою радостью» и затем разошлись по всему миру с проповедями.

Праздник Вознесения считается одновременно радостным и печальным. Апостолы вновь встретились с Иисусом после долгого расставания, но лишь для того, чтобы проститься вновь

Считается, что с момента Вознесения Иисуса Христа людям стала доступна божественная жизнь. Иисус, взойдя на небеса, сохранил свою человеческую природу, тем самым сделав ее достойной вознесения. А значит, он открыл райские врата и для других людей, которые раньше не имели права туда попадать.

Этот день также символизирует основание Церкви.

Традиции на Вознесение Господне

На Руси Вознесение Господне принято было называть Вознесеньевым днем. Люди верили, что в этот день птицы поют громче всего в году, прославляя последний день земной жизни Христа.

Считалось, что утром в праздничный день на улице должна появится обильная роса, которая символизировала слезы Христовы. Знахарки верили, что она могла быть целебной, поэтому активно ее собирали.

Кроме того, в этот день было принято ходить друг к другу в гости. Добрым знаком считалось принести хозяевам что-то вкусное, например, праздничное блюдо:

Хлеб «лесенки» или «лествицы» . Принято выпекать из пшеничной или ржаной муки. Из этого же теста изготавливают семь небольших перекладин-жгутов, которые выступают символом ступеней в небо. Ими украшают приготовленные лакомства.

. Принято выпекать из пшеничной или ржаной муки. Из этого же теста изготавливают семь небольших перекладин-жгутов, которые выступают символом ступеней в небо. Ими украшают приготовленные лакомства. Преснушки . Лепешки с творожной начинкой, еще одна разновидность «лествиц».

. Лепешки с творожной начинкой, еще одна разновидность «лествиц». Вознесенские блины «лапотки» или «лапоточки». Блюдо из муки, которое выпекают в форме обуви (как правило, сапог или сандалей). По легенде, Христос ходил по земле 40 дней и полностью стоптал свою обувь, поэтому люди считали, что таким образом они «дарят» ему новую.

Такие блюда делают и сейчас. Но так как праздник выпадает на четверг, поста в этот день нет. А значит, верующие могут готовить угощения в том числе из мяса, рыбы и молочных продуктов.

Большие застолья на Вознесение Господне не устраиваются

На Вознесение принято подавать милостыню и быть щедрыми. Такая традиция сложилась на основе легенды о том, что в этот день Иисус спускается на землю и ходит по миру, притворяясь нищим.

Кроме того, на Вознесение принято приходить на кладбище и убираться на могилах близких. Верующие украшают свои дома зеленью и цветами, как на Троицу, и занимаются благотворительностью.

Особенности церковной службы на Вознесение

У Вознесения нет предпразднства, поскольку этот праздник следует сразу после отдания Пасхи. Так называют последний день попразднства — времени празднования после самого события.

Подготовка к Вознесению начинается накануне в среду. Утром церковный хор последний раз в этом году исполняет пасхальные песнопения, а вечером в храмах проводится крестный ход и торжественное Всенощное бдение.

Всенощное бдение — это особое богослужение, которое длится всю ночь. Верующие собираются в храме, чтобы вместе молиться, петь духовные песнопения и участвовать в церковных таинствах.

Утром в четверг в церквях проходит литургия, во время которой священнослужители читают отрывки из Евангелия, которые описывают связанные с праздником события. В этот день верующие молятся, причащаются, подают записки за здравие и упокой душ усопших родственников.

Молитвы на Вознесение

Тем, кто только начинает знакомиться с религиозными традициями, стоит помнить, что приветствие «Христос воскресе», характерное для Пасхи и последующих сорока дней, не подходит для этого праздника. В этот день принято читать:

Молитву Вознесению Господню , которая чествует Христа и просит подарить мудрость, которая позволит человеку заслужить пропуск на небеса.

, которая чествует Христа и просит подарить мудрость, которая позволит человеку заслужить пропуск на небеса. Кондак на Вознесение Господне, а также величание и тропарь — эти песнопения прославляют праздник Вознесения Господня и конец его земного пути.

Что нельзя делать на Вознесение

Конкретного перечня запрещенных в день Вознесения поступков нет, но есть общие правила, которым нужно следовать на каждый православный праздник.

Нельзя ссориться и причинять вред другим людям.

Не следует ругаться, сквернословить и сплетничать.

Запрещено заниматься тяжелым трудом, в том числе в саду или огороде, и убираться дома. Все эти дела лучше завершить накануне, чтобы встретить праздник в чистоте.

Свадьбы и другие массовые гулянья в этот день устраивать не рекомендуется. Однако если перенести дату регистрации брака не получается, ничего страшного в этом не будет. А вот для венчания лучше выбрать другой день.

Важно жить в мире, проводить время с семьей, делать что-то доброе и помогать тем, кто нуждается в помощи.