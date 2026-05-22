14:45, 22 мая 2026

Набиуллина раскрыла хитрость банкиров для завышения себе бонусов

Платон Щукин

Центробанк обнаружил несколько случаев, когда банки сознательно минимизировали резервы и поднимали за их счет базу для выплат руководству. Об этом на VIII съезде Ассоциации банков России рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

По ее словам, снижать резервы позволял отказ от учета рисков. А поскольку у банкиров бонусы были привязаны к чистой прибыли или к нормативам достаточности капитала, то появлялись поводы для дополнительных выплат. Какие банки попались на такой практике, глава ЦБ не уточнила.

Она предупредила, что регулятору это «очень не нравится» и попросила всех присутствующих обратить внимание на такие практики. Набиуллина сообщила, что уже со второго полугодия Банк России хочет ограничить возможность применения экспертного суждения банков при оценке крупных проблемных кредитов.

А со следующего года в Центробанке намерены ввести запрет на признания финансового состояния заемщика средним или хорошим в том случае, если у него по определенным параметрам имеется высокая долговая нагрузка. Такая мера, по мнению главы ЦБ, станет страховкой от «пробонусного поведения» определенных менеджеров.

Ранее сообщалось, что в 2025 году совокупное вознаграждение топ-менеджерам 15 главных российских банков превысило 63 миллиарда рублей.

