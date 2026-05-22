Валтонен: Финляндия намерена выстроить мирные отношения с Россией

Финляндия намерена выстроить мирные отношения с Россией. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен перед встречей глав МИД государств НАТО в Хельсингборге в Швеции, передает РИА Новости.

«Мы бы хотели иметь с Россией только мирные отношения», — сообщила она.

При этом финский дипломат назвала Россию «угрозой миру во всем мире» и отметила, что надеется на присоединение Украины к НАТО.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о формировании общеевропейской ударной группы для физического нападения на Россию. Он отметил, что эту группу возглавил украинский лидер Владимир Зеленский со своей нацистской риторикой. Дипломат подчеркнул, что разбитый 80 лет назад противник пытается возродиться в прежнем обличье, используя те же методы, что и перед Второй мировой войной.