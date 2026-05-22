Путин подписал указ о новом назначении в Совете безопасности

Путин подписал указ о назначении Козлова помощником секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совета безопасности. Указ о новом назначении глава государства подписал 22 мая.

«Назначить Козлова Андрея Геннадьевича помощником Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

До Козлова эту должность занимал Павел Коновальчик. В начале марта 2026 года Путин освободил его от должности, подписав соответствующий указ. Детали о причинах принятого кадрового решения не приводятся.

Ранее стало известно, что губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз ушли в отставку. Главы граничащих с Украиной регионов покинули посты по собственному желанию. Путин принял их отставку.

Сообщалось, что временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Белгородской области назначили участника программы «Время героев» Александра Шуваева, а врио губернатора Брянской области стал выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук.