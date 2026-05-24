Избившего возлюбленную мужчину пригласили в шоу и разрекламировали как идеального партнера

В британское шоу «Первые свидания» пригласили мужчину, избившего возлюбленную

Участником британского романтического реалити-шоу «Первые свидания» (First Dates) на канале Channel 4 стал мужчина, который в прошлом избил возлюбленную. Об этом сообщила газета The Sun.

Как выяснилось, участник телешоу, чье имя издание не раскрыло, напал на подругу несколько лет назад. В 2020 году суд назначил ему год общественных работ, а также запретил приближаться к жертве. Кроме того, его обязали выплатить штраф.

Мать пострадавшей в разговоре с изданием призналась, что была шокирована, когда узнала о его участии в шоу. Она пожаловалась, что канал «разрекламировал его как идеального потенциального партнера».

Еще одна женщина, в прошлом состоявшая в отношениях с участником «Первых свиданий», заявила, что возлюбленный издевался над ней. «То, что я пережила, оставило травму, с которой я живу по сей день», — сказала она. По ее мнению, Channel 4 должен понести ответственность за то, что он «представил мужчину, который применял насилие по отношению к женщинам, как доброго и надежного партнера».

Ранее сообщалось, что бывший участник аргентинской версии популярного реалити-шоу «Слепая любовь» (Love Is Blind: Argentina) Сантьяго Мартинес пытался задушить бывшую жену подушкой. В результате его отправили в тюрьму.