В Подмосковье произошло массовое ДТП с 13 машинами

У подмосковного поселка Лесной произошло ДТП с 13 машинами, включая две фуры

В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием больше десятка машин. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

Авария случилась на 43-м километре Ярославского шоссе, неподалеку от поселка Лесной городского округа Пушкино. Столкнулись 13 автомобилей, в том числе 11 легковых автомобилей и две фуры. На месте работают спасатели ПСЧ-327 «Мособлпожспас» и аварийно-спасательного отряда «Пушкино».

Ранее массовое ДТП с пятью легковушками и большегрузом произошло в Ростовской области. В результате четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одна массовая авария случилась на этой неделе в Санкт-Петербурге. Водитель фуры столкнулся с рейсовым автобусом, четырьмя легковыми и одним грузовым автомобилем. Пострадали 12 человек. Виновник аварии, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.