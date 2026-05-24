Артем Дзюба попрощался с «Акроном»

Нападающий Артем Дзюба в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) попрощался с тольяттинским «Акроном».

Футболист выложил видеоролик со своими голами в составе клуба. «"Акрон", спасибо за все. Идем дальше», — написал Дзюба.

Ранее стало известно место продолжения карьеры Дзюбы. Форвард должен присоединиться к московской «Родине», которая в следующем сезоне дебютирует в Российской премьер-лиге (РПЛ).

За «Акрон» Дзюба играл с 2024 года. В завершившемся сезоне РПЛ 37-летний нападающий принял участие в 26 матчах тольяттинского клуба, в которых забил восемь голов и пять раз ассистировал партнерам.